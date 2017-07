Concurso: mais de 300 professores excluídos por irregularidades nas candidaturas

Mais de 300 professores foram excluídos do Concurso Nacional por irregularidades nas candidaturas. O ministério considera falsa a informação validada pelas escolas e comprovada pelos próprios docentes, no que diz respeito a dias de serviço, número de contratos com o estado e até a moradas de estabelecimentos de ensino. A hipótese que resta aos docentes é agora apresentar recurso, solução que os pode deixar desempregados em setembro e até fora da corrida aos quadros do estado