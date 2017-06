Concerto Solidário: “Por uma boa causa arranja-se sempre um tempinho”

Concerto Solidário com as vítimas de Pedrógão Grande está marcado para esta terça-feira à noite, no Meo Arena, em Lisboa. Miguel Coimbra e Francisco Maria Pereira, dois dos elementos dos D.A.M.A, explicam nas Manhãs da TVI24, os que os motiva a participar