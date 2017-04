Como um museu pode transformar as férias das crianças

Começaram as férias da Páscoa, para as crianças e jovens portugueses. A coincidir com este período, há em poraticamente todas as cidades do país programas e atividades de ocupação do tempo.É também o que acontece com o mais recente museu de Lisboa, o Maat, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, com várias oficinas para crianças entre os 6 e os 13 anos.