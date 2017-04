Como explicar a sexualidade aos mais novos?

Explicar a sexualidade aos mais novos nem sempre é simples, mas pode ser mais fácil. Com a ajuda de ilustrações rigorosas, do vocabulário correto e com as respostas às perguntas mais difíceis. O livro “A Sexualidade Explicada aos Mais Novos” é destinado a crianças entre os 6 e 12 anos. A iniciativa é coordenada pelo Dr. Manuel Mendes Silva, que esteve no Diário da Manhã da TVI