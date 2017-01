Comandos: aberta conta para ajudar militares a pagar contas da Justiça

A Associação dos Oficiais das Forças Armadas está a angariar dinheiro para ajudar os militares arguidos no caso da morte dos comandos a pagar as custas judiciais do processo.. Apesar de estar previsto o apoio judiciário por parte do Exército, o facto é que os militares não o estão a receber. E a Associação diz ainda que estão a passar por dificuldades para pagar as contas