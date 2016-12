Coliseu Micaelense espera mais de 2.500 pessoas para baile de gala

Na ilha de São Miguel, mais de 2500 pessoas vão entrar nas primeiras horas de 2017 em ambiente de gala, no tradicional baile no Coliseu Micaelense. Mas os festejos exigem algum desafogo já que aos custos do bilhete é preciso acrescentar o guarda-roupa