Centro de Saúde de Lagoa fechado devido a uma inundação

O centro de saúde de Lagoa não abriu as portas e vários utentes ficaram sem consultas esta manhã. Na origem do encerramento esteve a rutura de uma conduta de água durante a noite que provocou inundações em várias zonas do edifício. Problema só foi detetado esta quinta-feira de manhã, no momento da abertura