Centenário de Fátima leva a reforço de unidades de saúde

Hospitais dos distritos de Lisboa, Santarém, Leiria e Coimbra vão integrar plano de contingência para precaver situações que possam ocorrer com as celebrações do centenário do Santuário de Fátima. O que inclui a aguardada visita do Papa, e Maio