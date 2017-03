Caso do "Mata7" já foi há 30 anos

Faz hoje 30 anos, a opinião pública portuguesa começava a acordar para o maior assassínio múltiplo da história do país. As notícias não circulavam com a mesma velocidade de hoje e só pouco a pouco se percebeu a dimensão dos atos de Vítor Jorge, na praia do Osso da Baleia, entre a Marinha Grande e Pombal.

Matou sete pessoas, incluindo a mulher e a filha mais velha. As restantes cinco vítimas eram jovens que tinha conhecido na mesma noite.