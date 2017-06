Caso BES tem um novo arguido

No universo BES, há um arguido em prisão domiciliária. Trata-se de João Alexandre Silva, antigo diretor do BES madeira e ex-representante do banco na Venezuela. Segundo informações recolhidas pela TVI, o arguido foi ouvido na quarta-feira pelo juiz Carlos Alexandre e ficou em prisão domiciliária bem como proibido de contactar com várias pessoas, incluindo os restantes arguidos do processo