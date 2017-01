Casal herói da A1 "surpreendido" com a ajuda dos portugueses

Lucinda Borges e Paulo Pereira, que ficaram conhecidos pela generosidade para com centenas de estranhos, estiveram no Jornal da Uma, da TVI. O casal de Estarreja viu a sua vida mudar repentinamente, com uma doença grave diagnosticada a Lucinda e a perda do emprego de Paulo