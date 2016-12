Carta de condução: saiba o que muda no próximo ano

Nos próximos meses haverá mudanças em relação aos atestados médicos necessários para conseguir ou renovar a carta de condução. Há um novo site do IMT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que já a partir de segunda-feira vai permitir a renovação digital do título de condução, impedindo as longas filas de espera que se verificavam até agora. Há ainda outras mudanças nas novas cartas de condução que deixam de fazer referência à morada do condutor, por exemplo