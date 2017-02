Carnaval: 8 mil crianças desfilam em Torres Vedras

Um dos pontos altos do Carnaval de Torres Vedras é o desfile das crianças do concelho. Escolas, jardins de infância e ATL saem à rua com as crianças mascaradas a rigor.

Os fatos são cuidadosamente preparados por todos da comunidade educativa. Ao todo, o desfile conta com oito mil crianças.