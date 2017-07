Cáritas monta ponto de recolha e distribuição de ajuda em Pedrógão Grande

A Cáritas tem em Pedrógão Grande um ponto de recolha e distribuição de diversos tipos de bens para ajudar as pessoas que foram afetadas pelo fogo. Da alimentação ao vestuário, tudo ainda é preciso, mas com o passar do tempo, é necessário também pensar em reconstruir e rechear as casas que ficaram destruídas.