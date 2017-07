Cancro: perderam o filho e vão doar 150 mil euros para investigação

Um casal de Guimarães vai doar 150 mil euros para investigação e tratamento de crianças com cancro. A receita foi arrecadada em 2016, numa campanha de angariação de fundos para curar o filho do casal que tinha um neuroblastoma. O menino acabou por morrer sem ser submetido ao tratamento no estrangeiro