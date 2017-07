Campanha de recolha de sangue até 14 de julho

Em 2016, participaram cerca de 2.300 doadores, foram colhidas mais de 1.600 unidades de sangue - o equivalente a 766 litros de sangue. Luís Negrão, responsável das colheitas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, esteve no "Diário da Manhã" para falar sobre a campanha