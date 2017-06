Calor regressa no fim de semana

As temperaturas vão subir no fim de semana, podendo chegar aos 30 graus no Alentejo e Algarve. Depois de uma semana com temperaturas mais amenas, o calor está de volta no fim de semana. Longe dos 40 graus que se fizeram sentir em meados deste mês, os termómetros recebem julho com temperaturas na ordem dos 22 graus a Norte e 30 no Alentejo e Algarve. Segundo a previsão do Instituto do Mar e da Atmosfera, de fora da previsão ficam também os aguaceiros que se têm feito sentir esta semana