Branqueamento de capitais: DCIAP passa a ter acesso direto a dados do Fisco

O Governo reforçou os poderes do DCIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Os magistrados que investigam a criminalidade mais complexa e organizada passam a ter acesso direto e imediato às bases de dados da Autoridade Tributária, sem qualquer reserva especial