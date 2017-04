"Bomba foi destinada para esses ambientes operacionais"

Pela primeira vez, os Estados Unidos lançaram a MOAB, a "Mãe de todas as bombas" numa ação de guerra. Trata-se de um engenho criado há uns 15 anos, com 9 a 10 toneladas de explosivos, concebido para terrenos e teatros de guerra como o do Afeganistão, como explicou o coronel Mendes Dias, no "Jornal das 8" da TVI