Barcelos: suspeito não quis falar na PJ

Suspeito da morte de quatro pessoas em S. Veríssimo, entre as quais uma grávida, vai ser ouvido este sábado no Tribunal de Braga. Está indiciado por quatro crimes de homicídio qualificado e de um crime de aborto. O jornalista da TVI, António Vieira, está à porta do tribunal e dá conta das últimas novidades