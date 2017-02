Bar mais bonito do mundo foi destruído pelo mar

Ainda no ano passado, o Cella Bar foi considerado o bar mais bonito do mundo. E foi distinguido com o premio edifício do ano, pela plataforma digital de arquitetura ArchDaily e agora ficou parcialmente destruído.

As ondas chegaram aos 13 metros, quando o Instituto do Mar e da Atmosfera previa apenas ondulação até aos 5,5 metros.