Bairro da Torre: 200 pessoas sem água, luz ou saneamento, às portas de Lisboa

Mais de 70 famílias vivem no clandestino Bairro da Torre, em Camarate. O terreno, mesmo ao lado da pista do Aeroporto de Lisboa, pertence à Direção Geral do Património. A Câmara de Loures esclarece que a autarquia não consegue fazer nada e espera pela ação do Instituto de Habilitação e Reabilitação Urbana. Por sua vez, o instituto devolve a responsabilidade para a câmara municipal.

Neste ping pong, há 200 pessoas que não têm água, luz e saneamento.