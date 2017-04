Auto da Paixão: tradição ressuscita em Ponte da Barca

As tradições portuguesas da Páscoa são um pouco como a história bíblica de Jesus. Morrem aos poucos, mas por vezes ressuscitam... Acontece numa aldeia de Ponte da Barca, onde o auto medieval da Paixão se representa com as gentes da terra. Ele há o Diabo, Judas, a Virgem Maria e um Cristo inevitavelmente maltratado. Victor Moura-Pinto visitou Bravães, para acompanhar os ensaios da "Mui Dolorosa Paixão de Nosso Senhor" (obra de 1593, não do séc. XIV, como por lapso se menciona). A imagem é de Francisco Ferreira, com edição de imagem de Lígia van der Kellen