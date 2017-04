Apenas o mandante do massacre "Meia Culpa" continua na prisão

Aconteceu há 20 anos um dos maiores massacres de que há memória em Portugal. Num bar de alterne, em Amarante, três homens encapuzados atearam fogo quando estavam 35 pessoas no local. Treze morreram. Os três executantes e o mandante do ataque foram condenados à pena máxima mas, neste momento, apenas um está ainda a cumprir pena. Recolhemos memórias e as marcas que ficaram duas décadas depois.