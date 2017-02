Apanhou 11 anos de cadeia por alvejar mulher e amigo desta

Tribunal de S. João Novo, no Porto, condenou a onze anos de prisão o homem que em janeiro do ano passado, disparou contra a ex-mulher e o novo companheiro desta. Com acesso às palavras-passe da divorciada, o condenado soube do encontro num hostel, foi lá armado e disparou