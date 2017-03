"Apanha se puderes", o novo programa da TVI com Cristina Ferreira

A partir desta segunda-feira, às 19 horas, a TVI tem em antena um novo programa, que é um sucesso em vários países. No "Apanha se puderes" são testados os conhecimentos de cultural geral dos concorrentes, que também têm de enfrentar provas físicas. Cristina Ferreira e Pedro Teixeira são os apresentadores do novo concurso, com prémios que podem chegar aos 50 mil euros