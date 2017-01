Ano do Reino Unido na Casa da Música no Porto

Está aberto o ano do Reino Unido na Casa da Música no Porto. "God save the queen" é o mote para a série de concertos, espetáculos e outras atividades. Para assinalar o início do ciclo, a Casa da Música promove visitas guiadas gratuitas, concertos e outras atividades para todas as pessoas. (Reportagem Francisco David Ferreira, Imagem Rui André, Edição de imagem José Carlos Magalhães)