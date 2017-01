Ano do Galo: veja os preparativos do ano novo chinês

Está a chegar o novo ano chinês: o ano do Galo. O calendário chinês é regido pelo ciclo lunar e não coincide com o gregoriano que é utilizado na maioria dos países ocidentais. É a principal festividade dos chineses e também está a ser assinalado na praça do Martim Moniz em Lisboa. (Reportagem Ana Valente, Imagem Valter Leite, Edição de imagem João Pedro Ferreira)