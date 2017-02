Aniversário TVI: “Os programas eram muito o meu género”

Ex-presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim associa-se ao 24º aniversário da estação de Queluz, em direto a partir do Funchal. Recorda a altura em que colaborou profissionalmente com a TVI e mostra-se disponível para voltar a colaborar “de forma gratuita”, porque “é um dever de cidadania”