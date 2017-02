Aniversário TVI: “As novas tecnologias vieram trazer mais-valia”

No dia em que a TVI celebra 24 anos de existência, o historiador Germano Silva, o vocalista dos GNR Rui Reininho e o chef de cozinha Hélio Loureiro juntaram-se à emissão em direto a partir do café Majestic, no Porto