Aniversário da Rádio Comercial passou por Viseu

Rádio Comercial celebra esta segunda-feira o 38º Aniversário com uma emissão especial, em direto de seis cidades de norte a sul do país, entre as 07:00 e a meia-noite. Logo pela manhã, a emissão esteve com a equipa do programa “Mixórdia de Temáticas” que foi emitido em direto do Mercado 2 de Maio, em Viseu