Aniversário: “A nossa vida cruza-se tanto com a história da TVI”

No dia em que a TVI celebra 24 anos, a repórter Susana Pinto, na redação da estação de Queluz, mostra os bastidores do jornalismo televisivo com entrevistas às jornalistas Carla Moita e Filipa Salema e aos produtores de informação Paula Cristina e Alexandre Assunção