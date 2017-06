Amigos pintam um mural em memória de família vítima do incêndio

Entre as vítimas mortais dos incêndios de Pedrógão Grande e Góis, estava uma família de sacavém. Pai, mãe e dois filhos que estão a ser homenageados com um mural. A ideia partiu de amigos de infância que escolheram um local especial do bairro da "Fonte Perra" para esta homenagem