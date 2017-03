Amigos e familiares celebraram 90º aniversário do ator

Ruy de Carvalho foi duplamente distinguido pelos 90 anos de idade que ontem celebrou. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agraciou o ator com a Grã-cruz da Ordem de Mérito e, ao fim do dia, familiares e amigos reuniram-se no Casino do Estoril para o homenagear.