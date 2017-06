Algarve no topo das preferências para destino de férias dos portugueses

O Algarve volta a ser o destino de eleição dos portugueses para passarem as férias de verão. A preferência pelas praias nacionais impulsiona os setores da hotelaria e da restauração e contribui para dinamizar a economia da região e do país, que foi das primeiras a apostar no turismo de grande escala