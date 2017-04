Alexandra Lencastre e Diogo Infante juntos em palco

Estreia na próxima quarta-feira no Teatro da Trindade, em Lisboa, a icónica peça "Quem tem medo de Virginia Wolf?". Protagonizada por Alexandra Lencastre e Diogo Infante, a peça conta a história de Martha e George, um casal amargurado, de meia idade, que recebe em casa um outro casal mais novo. A partir daí, o álcool, as mágoas e as emoções fortes tomam conta da ação