Agressões com armas brancas fazem cinco feridos na Amadora

Cinco homens ficaram feridos, um deles com gravidade, na sequência de agressões com armas brancas entre seguranças e clientes de um estabelecimento de diversão noturna, na Amadora. Os incidentes ocorreram esta madrugada. Os feridos são seguranças da discoteca, com idades entre os 20 e os 30 anos