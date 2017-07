Agressões a agentes da PSP estão a causar indignação

Um episódio de agressões violentas a três agentes da PSP está a provocar indignação no interior da polícia. As agressões ocorreram na madrugada de segunda-feira, nas festas do Catujal. A jornalista Carolina Resende Matos fala sobre este caso que vai estar em destaque no programa SOS 24