Agravamento da saúde de Mário Soares causado por "pequena hemorragia

Eduardo Barroso, sobrinho de Mário Soares, diz que órgãos vitais estão a funcionar "muito bem" e revelou o motivo do agravamento da saúdo do antigo Presidente. O próximo boletim clínico do Hospital da Cruz Vermelha está previsto para segunda-feira às 13:00