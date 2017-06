Agente da PSP foi alvejado na cara, no peito e nos ombros

Um agente da PSP foi baleado, esta tarde, com um tiro de caçadeira no Bairro do Esteval, no Montijo. O polícia alvejado ficou com chumbos "na cara, peito e ombros". Foi levado para o hospital do Barreiro e está livre de perigo, segundo confirmou a PSP de Setúbal