Acidente na A1: dirigentes e atletas do Passos Manuel falam em "milagre"

A equipa de Andebol feminino que este sábado sofreu um acidente na A1 fala em milagre só ter havido feridos ligeiros.

O Autocarro em que seguiam capotou depois de uma colisão, mas, apesar do aparato e do enorme susto, as 14 atletas, os treinadores, dirigentes e motorista saíram praticamente ilesos