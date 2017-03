A época do contrabando nas margens do Guadiana

Nas margens do Guadiana uma vila portuguesa e outra espanhola organizam este fim de semana o festival do contrabando. Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana recriam o período do contrabando que durante décadas e apesar de ilegal ajudou à sobrevivência da população. As duas margens ficam ainda ligadas por uma ponte flutuante que permite aos visitantes passar a pé de um país para o outro