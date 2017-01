"Um testemunho de respeito, admiração e ternura pelo meu pai"

De cravo vermelho na lapela, em memória do pai e de uma revolução. A intervenção que João Soares, filho de Mário Soares fez, esta terça-feira, no Mosteiro dos Jerónimos, nas cerimónias fúnebres em honra do seu pai, não deixou ninguém indiferente