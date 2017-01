TSU: BE aponta medidas alternativas para empregadores

Partidos que apoiam o Governo mantêm o discurso sobre a redução da TSU. Jerónimo de Sousa recusa qualquer medida de compensação para as empresas em troca da subida do salario mínimo. Já Catarina Martins, após um encontro com a CGTP, aponta medidas alternativas para os empregadores, como a descida dos custos da energia, dos juros ou do pagamento especial por conta