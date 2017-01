Transportes: Bloco foi de Metro porque Governo não andou um centímetro

Líder do Bloco de Esquerda acusa o executivo de ser ter esquecido do prometido investimento nos transportes públicos. Para denunciar a situação, Catarina Martins viajou no Metropolitano de Lisboa e quarta-feira vai pedir um debate de urgência sobre a questão no Parlamento