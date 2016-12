Sociedade Nacional de Geografia pede ajuda a Marcelo

A Sociedade Nacional de Geografia recebeu a visita de Marcelo Rebelo de Sousa esta sexta-feira. A histórica instituição passa por dificuldades financeiras. O presidente da sociedade queixou-se da aplicação abrupta e cega da lei do arrendamento urbano do edifício que fez disparar a renda do edifício