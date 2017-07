Seis por Meia Dúzia: Celinho entre brumas

As viagens de Marcelo dão muito que falar, mas a tragédia de Pedrógão Grande reduziu as saídas públicas de Belém. Será mudança de paradigma ou sol de pouca dura? Nada que impeça a habitual sátira política de Victor Moura-Pinto, no Jornal das 8. "Seis por Meia Dúzia" retoma a série Celinho, com o relato sempre animado da última viagem presidencial aos Açores. Imagem de Pedro Soares, edição de imagem de Pedro Madeira