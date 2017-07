Rui Moreira quer voltar a conquistar o Porto

Há quatro anos, Rui Moreira obteve um dos mais impressivos resultados eleitorais e foi notícia por todo o mundo ao derrotar os principais partidos políticos na segunda maior cidade do país. Obteve quase 40% dos votos.

Agora, recandidata-se, mas depois de um desentendimento com o PS, apresenta-se como independente, com o apoio do CDS.