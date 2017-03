Reunião em Sintra aprovou "reforma de uma geração"

Hoje é dia da árvore e o Governo assinalou a data com um conselho de ministros especial. O executivo garante mais meios no combate aos incêndios já a partir de junho. E mais meios para assegurar a prevenção no Outono. O Governo vai também avançar com o banco de terras, para permitir a utilização das propriedades rústicas sem dono conhecido