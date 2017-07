PSD pede explicações sobre sociedade de advogados que vai avaliar SIRESP

O PSD quer expliocações da ministra da Administração Interna sobre a escolha do escritório de advogados Linklaters para analisar a cláusula do contrato do SIRESP que iliba a empresa por quaisquer falhas no sistema de comunicações de emergência em caso de catástrofe. Esta sociedade de advogados trabalhou com o BPI em 2003 na elaboração do contrato com a operadora do SIRESP